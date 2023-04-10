البروفيسور زهير الهليس: الميت دماغياً لا يحس ولا يعود للحياة مرة أخرى

كشف جراح القلب البروفيسور زهير الهليس، عن عدد العمليات الجراحية التي أجراها، مشيرا إلى إجراء نحو 25 ألف عملية قلب داخل وخارج المملكة.

وقال زهير الهليس، خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "الليوان"، مع عبدالله المديفر المذاع على قناة "روتانا خليجية": "قد يكون نجاحك وشغفك في شيء لم تختاره".

وأضاف الهليس: "في البداية التحقت بكلية الهندسة، لكن الأقدار غيرت مساري إلى الطب".

وشرح البروفيسور زهير الهليس الموت الدماغي، مؤكدا أن الميت دماغياً لا يدرك ولا يحس، وغير وارد أن يعود للحياة مرة أخرى.

وتابع جراح القلب: "أنا أول طبيب سعودي يعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي".