معاناة في #رمضان .. تكدس “الشريان الوحيد” في #وادي_الدواسر والأهالي يبحثون عن حل!

يعاني سالكو الطريق العام في محافظة وادي الدواسر من إشارة ماكدونالدز الضوئية من جهة الشرق وحتى محطة النقل الجماعي من الزحام الشديد منذ بداية شهر رمضان.

لا تتوقف معاناة المواطنين عند ذلك الحد، فالطريق يشهد مرور الشاحنات مع ما تشهده المنطقة التجارية من حركة في هذه الأيام، بخلاف ضيق الشارع الذي يحتوى على مسارين فقط.

مستخدمو الطريق عبروا عن تذمرهم الشديد من عدم استجابة الجهات المختصة إلى مطالبهم بإغلاق تقاطع هذه الإشارة بصفة وقتية.

محماس بن محمد الدوسري أحد أصحاب المحلات التجارية، قال، إن أكبر ما نعانيه أثناء توجهنا إلى مصالحنا التجارية هو الطابور الطويل، مما يتسبب في تأخرنا في الوصول إلى مصالحنا، موضحاً أن الازدحام تبدأ من محطة النقل الجماعي وحتى الإشارة الضوئية الواقعة عند ماكدونالدز .

فيما يضيف المواطن علي بن سعيد الدوسري: "زحام شديد كل يوم على الطريق الوحيد ونكون مضطرين لمواكبته بخروجنا من منازلنا مبكراً ".

ويشير علي بن مبارك الدوسري إلى أن الزحام سيزداد مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، وأن من الحلول فتح بعض التقاطعات التي تصب عليه مخارج عدة مناطق سكنية، حتى يخف الضغط على تلك المنطقة المزدحمة.

ويعدّ طريق الملك عبدالعزيز بوادي الدواسر هو الشريان الحيوي الوحيد لسكان وادي الدواسر، حيث ظل الأهالي في معاناة مستمرة منذ دخول شهر رمضان بسبب إغلاق التقاطعات، ممّا جعلهم يبحثون عن حل دائم بدلا من الحلول الموسمية التي تضاعف معاناتهم.