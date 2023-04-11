مستشار في #الوزراء: #ولي_العهد استدعاني ووزير النقل ومسؤولين آخرين للتحقيق بسبب 3 لمبات لا تعمل (فيديو) #عاجل

شهد الديوان الملكي إجراء تحقيق رسمي مع مسؤولين حكوميين، بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعدما شاهد -سموه- 3 لمبات لا تعمل على أحد الطرق.

الواقعة حكى تفاصيلها المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فهد الرشيد، خلال استضافته في برنامج «حكاية وعد» على قناة «إم بي سي».

وقال «الرشيد»: «كان سمو الأمير في طريقه للمطار فرأى 3 لمبات في الشارع لا تعمل.. لم أعرف بالموضوع حتى اتصل بي رئيس الديوان الملكي، وقال لي إن سمو الأمير لاحظ أن هناك 3 لمبات في طريق المطار لا تعمل، ونريد التحقيق معك».

وأضاف: «جاء بي وبوزير النقل آنذاك على ما أعتقد، بجانب مسؤولين في الأمانة، جابنا كلنا وسألنا عن سبب عدم عمل اللمبات الثلاث».

ورأى أن هذا الاستدعاء كان رسالة واضحة من سمو الأمير، مبيناً ذلك بقوله: «لا أعتقد أنها كانت حول اللمبات، بل كانت للتذكير بأنني عُينت من ولاة الأمر لأخدم المواطن».

وواصل: «ذكرني الأمير بهذا الاستدعاء مرة ثانية، أن وظيفتي اليوم تكليف وليست تشريف، ويجب أن يصل صوت المواطن، وليس ولي العهد فقط، لكل مسؤول، والأفضل أن تستبقه».