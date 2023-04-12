أعضاء 6 متوفين دماغياً تنقذ حياة 13 مواطناً يعانون أمراضًا متنوعة

نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء في الحصول على 6 موافقات للتبرع بالأعضاء من متوفين دماغياً، أسهمت في إنقاذ وتحسين جودة حياة 13 مواطناً كانوا يعانون من أمراض القصور العضوي.

وأجرت الفرق الطبية 5 عمليات زراعة كلى لـ5 مرضى عانوا لفترات طويلة من جلسات الغسيل الدموي، إضافة إلى إجراء 5 زراعات كبد لـ5 مرضى آخرين عانوا من أمراض القصور الكبدي، و3 عمليات زراعة رئة لـ3 مواطنين عانوا من القصور الرئوي.

وقال المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، الدكتور طلال القوفي، إن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية، وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى، لافتاً النظر إلى أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين الجهات المعنية كافة، داعياً الله سبحانه أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وأن يجزي ذويهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة.