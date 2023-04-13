الخارجية_الروسية: لا نستبعد حدوث اشتباك بين قواتنا و “#الناتو”

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها لا تستبعد حدوث اشتباك بين قواتها وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضافت الخارجية الروسية أن مخاطر حدوث اشتباك بين القوات الروسية وقوات الناتو آخذة في الازدياد.

على جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الأربعاء، إن مقاتلة من طراز " Su-27" تمكنت من تحديد هدف جوي اقترب من حدود روسيا، فوق بحر البلطيق.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أنه بتاريخ 12 أبريل 2023، اكتشفت وسائل سيطرة المجال الجوي الروسية فوق بحر البلطيق، هدفا جويا يقترب من حدود دولة روسيا".

وأكد مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، أنه "بعد أن ابتعدت الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود دولة روسيا الاتحادية، عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى المطار

يذكر أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز R-3C Orion تابعة للبحرية الألمانية، وفق ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.