مورينيهو يحسم قراره من التدريب في #السعودية

رد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، بشكل حاسم، على موقفه من ترك "الذئاب" وإمكانية التدريب في المملكة العربية السعودية.
وارتبط اسم مورينيو مؤخرا بتدريب النصر ، حيث يشار إلى أن إدارة النادي جهزت عرضا خرافيا يصل إلى 100 مليون يورو للتعاقد مع البرتغالي لمدة موسمين، خلفا للفرنسي رودي جارسيا، الذي اقترب من الرحيل بسبب الأجواء غير الصحية التي يعيشها مع إدارة النادي مؤخرا.
ووفقا للصحفي الموثوق سانتي أونا والذي يعمل بشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن مورينيو غير مهتما بالتدريب في السعودية.
وتابع أونا في تغريدته عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن مورينيو مستعد لترك روما قبل انتهاء عقده من أجل تدريب ناديين فقط، وهما ناديي تشيلسي وباريس سان جيرمان.