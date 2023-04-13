المرئي_والمسموع تفرض غرامة 600 ألف ريال على صانع محتوى بسناب شات وتستدعي آخرين #عاجل

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تفاصيل رصد أكثر من 4000 مخالفة إعلامية في الربع الأول من 2023.

وقالت إن المخالفات تنوعت ما بين مخالفات للمحتوى الإعلامي، وشملت التعدي والإساءة إلى الغير واستخدام لغة مبتذلة، ومخالفات عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي، بالإضافة إلى أجهزة الاستقبال غير المفسوحة.

وفيما يعد محتوى مخالف للوائح الهيئة، وتجاوز للذوق العام، فقد تم استدعاء أحد صنّاع المحتوى على منصة "تيك توك" لاستخدامه لغة مبتذلة في تواصله مع الجمهور، وعليه تم اتخاذ اللازم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

شملت الاستدعاءات أحد صانعي المحتوى على منصة "سناب شات" بعد نشره محتوى مخالفا لضوابط المحتوى الإعلامي والذوق العام، في مخالفة صريحة للأنظمة الإعلامية. وعليه تم اتخاذ اللازم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

كما تضمنت الاستدعاءات 4 من صنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي نشروا محتوى مخالفا يأجج التعصب الرياضي، ويشكك في نزاهة الجهات القائمة على الدوري السعودي، وعليه تم اتخاذ اللازم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

كما رصدت الهيئة مخالفة تأجيج للتعصب الرياضي ضد مذيع برنامج تلفزيوني صدر بحقه غرامة بمبلغ 50,000 ريال،بالإضافة إلى مخالفات ممارسة العمل الإعلاني للأفراد على منصات التواصل الاجتماعي بدون ترخيص #موثوق، والتي تبلغ عقوبتها 30،000 ريال، كان منها 22 مخالفة على أحد صانعي المحتوى على منصة "سناب شات"، ولتكرار المخالفة فقد بلغ مجموع الغرامات 660 ألف ريال. حيث إن لوائح نظام الإعلام المرئي والمسموع تنص على مضاعفة المخالفة حال تكرارها.