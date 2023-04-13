يشكلون مستقبل المملكة.. “أريبيان بيزنيس” تنشر قائمة “قادة +966”

نشرت مجلة "إريبيان بيزنيس" المتخصصة في قطاع الصناعة المالية والاقتصادية والمصرفية قائمة كتابها السنوي "قادة +966" والذي يشمل أبرز قادة الأعمال والتحول في المملكة العربية السعودية، الذين يشكلون مستقبل المملكة.
واحتل الرئيس التنفيذي لبنك الرياض الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان، الذي يتبوأ منذ عام 2019 موقع الرئيس التنفيذي لبنك الرياض الذي بدوره يعد أحد أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، موقعاً ضمن قائمة شملت 50 شخصية من نخبة رواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين وصنّاع السياسات وقادة الفكر ومشاريع التحول في المملكة، وأكثرهم تأثيراً في المشهد الاقتصادي والتنموي السعودي.
واعتبرت المجلة في بيانها أن "كتاب قادة المملكة" يحتفي بأبرز قادة الأعمال في المملكة العربية السعودية التي تعد في طليعة الدول في الابتكار والتنمية الاقتصادية، وأنهم وعلى الرغم من اختلاف مواقعهم وخلفياتهم العملية إلا أنهم يتشاركون في المساهمة بتحقيق هدف واحد عنوانه خلق مستقبل مزدهر ومستدام للمملكة العربية السعودية في ظل ما تشهده اليوم من تطور متسارع، وأنهم يمثلون نماذج على استمرار نجاح المملكة في تحقيق مستهدفاتها.
وأكدت "إريبيان بيزنيس" أن قائمة القادة التي شملها الكتاب أظهروا مرونة لافتة وقدرة على التكيف مع التحديات التي شهدتها الشركات العام الماضي في كافة أنحاء العالم، وأظهروا التزامًا ثابتًا تجاه مؤسساتهم وموظفيهم ومجتمعاتهم، وبرزوا كمصادر إلهام.
- طارق السدحان
- بدر السلوم
- ياسر عثمان الرميان
- محمد البوتي
- عليان الوتيد
- أسامة بن صالح
- أسعد نعمان
- سارة السحيمي
- نايف صالح الراجحي
- لبنى العليان
- فهد حميد الدين
- بسمة عبدالعزيز الميمان
- فيصل حداوي
- مشعل الشميمري
- أحمد الزيني
- أحمد العنقري
- سعيد الغامدي
- الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود
- أمين ناصر
- رانيا النشار
- عبدالله العثمان
- دكتور مها المزيني
- عجلان بن عبدالعزيز العجلان
- كسورة الخطيب
- ديفيد جروفر
- محمد التركي
- جيري انزيريللو
- فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد
- جون باجانو
- عبدالله البدر
- محمد بن عبدالعزيز العجلان
- عبدالرحمن الفقيه
- آدم جونز
- روبرت ويلت
- مشعل بن عميرة م
- حمد بن عبدالله الكويز
- فهد العنزي الشيخ
- سليمان بن عبد العزيز الراجحي
- سلمان فقيه تركي بن معتوق الثنيان
- الأمير الوليد بن طلال آل سعود
- خالد السيف
- تركي بن عبد المحسن
- الشيخ فيصل بافارات
- غادة عثمان الرميان
- د. راكان الحارثي