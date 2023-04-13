يشكلون مستقبل المملكة.. “أريبيان بيزنيس” تنشر قائمة “قادة +966”

نشرت مجلة "إريبيان بيزنيس" المتخصصة في قطاع الصناعة المالية والاقتصادية والمصرفية قائمة كتابها السنوي "قادة +966" والذي يشمل أبرز قادة الأعمال والتحول في المملكة العربية السعودية، الذين يشكلون مستقبل المملكة.

واحتل الرئيس التنفيذي لبنك الرياض الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان، الذي يتبوأ منذ عام 2019 موقع الرئيس التنفيذي لبنك الرياض الذي بدوره يعد أحد أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، موقعاً ضمن قائمة شملت 50 شخصية من نخبة رواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين وصنّاع السياسات وقادة الفكر ومشاريع التحول في المملكة، وأكثرهم تأثيراً في المشهد الاقتصادي والتنموي السعودي.

واعتبرت المجلة في بيانها أن "كتاب قادة المملكة" يحتفي بأبرز قادة الأعمال في المملكة العربية السعودية التي تعد في طليعة الدول في الابتكار والتنمية الاقتصادية، وأنهم وعلى الرغم من اختلاف مواقعهم وخلفياتهم العملية إلا أنهم يتشاركون في المساهمة بتحقيق هدف واحد عنوانه خلق مستقبل مزدهر ومستدام للمملكة العربية السعودية في ظل ما تشهده اليوم من تطور متسارع، وأنهم يمثلون نماذج على استمرار نجاح المملكة في تحقيق مستهدفاتها.

وأكدت "إريبيان بيزنيس" أن قائمة القادة التي شملها الكتاب أظهروا مرونة لافتة وقدرة على التكيف مع التحديات التي شهدتها الشركات العام الماضي في كافة أنحاء العالم، وأظهروا التزامًا ثابتًا تجاه مؤسساتهم وموظفيهم ومجتمعاتهم، وبرزوا كمصادر إلهام.