فيديو.. الأميرة #موضى_بنت_خالد: وجدنا إمامًا عاقلا ومتزنا بديلا لـ”#عادل_الكلباني” لإمامة جامع الملك خالد #عاجل

كشفت الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد، تفاصيل استبعاد الشيخ "عادل الكلباني" من إمامة المصلين بجامع الملك خالد.

وقالت في لقاء مع برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية"، إن "الكلباني" يتمتع بصوت جيد، ولكن لما جاءه تكليف بالإمامة في المسجد الحرام، لم يخبر مؤسسة الملك خالد بهذا التكليف.

وأوضحت أن المؤسسة وجدت بديلا للشيخ "عادل الكلباني" وهو الشيخ خالد بن جليل الذي يتمتع بصوت جيد ، وعاقلاً ومتزناً ، وكان يؤم المصلين بمسجد "بن عمار"، فتم اختياره لإمامة المصلين في مسجد الملك خالد.