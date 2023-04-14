عند الساعة 7:09.. «#حقل» آخر المدن السعودية إفطارًا في رمضان

يفطر أهالي مدينة حقل التابعة لمنطقة تبوك والواقعة في أقصى شمال غرب المملكة، عند الساعة 7:09 في اليوم الـ 29 من رمضان وفقًا لإمساكية المدينة؛ لتكون بذلك آخر مدينة سعودية إفطارًا في شهر رمضان.

وقال الباحث في تاريخ منطقة تبوك عبدالله العمراني: إن حقل آخر مدينة بالمملكة تغيب عنها الشمس إذ تقع على دائرة عرض 18 و29 5 شمالاً، وخط طول 57و 34 5 شرقاً.

وأوضح أن المدينة اشتهرت قديماً بصفتها إحدى محطات درب الحج المصري ووُصفت في كُتب الرحالة العرب والمستشرقين كمحطة هامة للتزود بالمياه، وذلك لوفرة المياه السطحية "العيون" بالقرب من سواحلها، كما ذكر الجغرافيين العرب أن حقل كانت مستوطنة صغيرة في العصر الأموي.

وأشار إلى أن حقل تتصف باعتدال أجوائها صيفاً وتدني معدلات الرطوبة إلى مستويات قياسية مقارنةً بباقي مدن المملكة الساحلية، كما تكتنز بيئتها البحرية حدائق المرجان بأنواعها المتعددة وتوفر أنواع مختلفة من الكائنات البحرية كالسلاحف والدلافين وأنواع مختلفة من الأسماك، فيما تتصف شواطئها بتدرجاتها اللونية ومياهها الفيروزية الصافية.