لائحة #حوكمة_الشركات.. قواعد وإجراءات لحماية حقوق المساهمين

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، تفاصيل لائحة حوكمة الشركات، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 16 /5/ 1438هـ الموافق 13 /2/ 2017م بناءً على نظام الشركات، والتي شملت تعديلات على عدد من التعريفات، و وضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال، ، ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من الرابط التالي:

https://uqn.gov.sa/?p=22840