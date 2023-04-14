فيديو.. خشوع وبكاء #الشيخ_السديس في دعاء ليلة 23 رمضان

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظات خشوع وبكاء الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن السديس، خلال دعاء ليلة 23 رمضان 1444هـ في المسجد الحرام.

وجاء في دعاء السديس: : اللهم إنا نحمدك ونستعينك، ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نحمدك بمحامدك كلها، نحمدك بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير.

ووصل إجمالي عدد المصلين في المسجد الحرا إلى أكثر من 22 مليون مصلٍ ومصلية، خلال الثلثين الأولين لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

وهيأت الرئاسة المسجد الحرام من خلال خطتها وإستراتيجيتها التشغيلية، لتوفير كل ما من شأنه راحة المعتمرين والمصلين والزوار وتسهيل الخدمات كافة لهم لينعموا بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.