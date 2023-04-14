رئيس شركة الوسائل: ملعب الوسائل حصريا لـ #النصر و #المنتخب

كشف محمد الخريجي، رئيس شركة الوسائل "SMC"، أن ملعب الوسائل حصريا للنصر وللمنتخب السعودي، موضحا: "ما وصلنا أي شيء من أندية أخرى".

وقال في تصريحات تلفزيونية: "نحن محظوظين بالشراكة مع نادي النصر في الملعب، وعلاقتنا ممتازة، والملعب حصريا لنادي النصر، وكنا سعيدين عندما اختار اتحاد كرة القدم السعودي الملعب حصريا في الرياض لمباريات المنتخب، وتربطنا علاقات ممتازة بالأندية الأخرى".

وأضاف: "دخول القطاع البنكي سيشجع القطاعات الأخرى للاستثمار في المجال الرياضي، والبنك الأول لديه تدشين للاسم الجديد ولم يكن هناك تأجيل لتسمية الملعب".