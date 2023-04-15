«إطلاق نار وأضرار».. #الخطوط_السعودية تكشف تفاصيل حادث إحدى طائراتها في #مطار_الخرطوم #عاجل

أصدرت الخطوط الجوية السعودية بياناً إلحاقياً حول ما تعرضت له إحدى طائراتها في مطار الخرطوم الدولي.

وذكرت «الخطوط السعودية» في البيان أنه «إثر الأحداث الأمنية في جمهورية السودان، تعرضت طائرة الخطوط السعودية لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي، أثناء تجهيزها لرحلة العودة SV458، وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف متجهة إلى الرياض صباح اليوم، حيث لحقت بها أضرار».

وأضافت: «ويتابع مركز تنسيق الطوارئ بالخطوط السعودية مع الملاحين وموظفي الخطوط السعودية بالمطار

وسفارة المملكة بجمهورية السودان والجهات الرسمية الأخرى، كافة المستجدات بهذا الشأن».

وواصلت: «وتم التأكد من وصول كافة أعضاء طاقم الطائرة إلى مقر السفارة في السودان، فيما تم إعادة

الطائرات التي كانت في الجو، وتعليق الرحلات من وإلى السودان، حفاظا على سلامة الضيوف وطاقم

الطائرات».

وخصصت «السعودية» الرقم «8004343333» من داخل المملكة، والرقم «966126864333+» من خارج المملكة، لتواصل ذوي الضيوف وطاقم الطائرة، ولتوفير كل الدعم.

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد أعلنت في بيان سابق، تعرض إحدى طائراتها لحادث في مطار الخرطوم، قبل مغادرتها من هناك إلى الرياض.

وأوضحت «الخطوط السعودية» في البيان الأول، أن طائرتها من طراز إيرباص «A330» بالرحلة رقم «SV458» قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي، قبل إقلاعها متوجهة إلى الرياض، في تمام الساعة 07:30 بالتوقيت العالمي من صباح اليوم السبت.

وعلى الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى «السعودية»، وتم تعليق جيمع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر.