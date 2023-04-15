الجيش_المصري يعلق على فيديو متداول بشأن تسليم “كتيبة من الجيش نفسها لقوات الدعم السريع”

علق الجيش المصري على الفيديو المتداول بشأن تسليم "كتيبة من الجيش المصريى نفسها لقوات الدعم السريع بمروي".

وقال المتحدث العسكرى: "تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية".

وأهابت القوات المسلحة المصرية بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.

ونشر حساب قوات الدعم السريع تغريدة على موقع "تويتر" جاء فيها: "كتيبة من الجيش المصريى نفسها لقوات الدعم السريع بمروي".