15 هزة أرضية تضرب #سوريا خلال 24 ساعة

قال المركز السوري للزلازل، مساء السبت، إن محطاته سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 15 هزة أرضية بقدر أقل من 4.4 درجات على مقياس ريختر.

وأضاف المركز، أن من الهزات المسجلة، شمال غرب دمشق بـ 38 كم على الحدود السورية اللبنانية بقدر 1.6 درجة، وشمال غرب حماة بـ 27 كم بقدر 2.3 درجة، وشمال غرب إدلب بـ 29 كم بقدر 2.3 درجة، وشمال غرب حلب بـ 63 كم بقدر 2.5 درجة، وجنوب غرب اللاذقية بـ 29 كم في البحر بقدر 2.6 درجة، و6 هزات في لواء إسكندرون بقدر يتراوح ما بين 1.7 و 3.3 درجات، وهزتان في البر التركي، وواحدة في البحر المتوسط، وأخرى في البحر الأحمر بقدر 4.3 درجات.