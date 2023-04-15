اسم خارج التوقعات.. #النصر يعقد 4 اجتماعات مع خليفة #جارسيا والرد مفاجأة

كشف الأرجنتيني أنطونيو محمد مدرب فريق بوماس المكسيكي عن دخول نادي النصر في مفاوضات رسمية للتعاقد معه.

وقال أنطونيو تصريحاته عبر "TV Azteca"، والتي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية :"النصر تفاوض معي على مدار الأيام الماضية وعقدنا 4 اجتماعات عبر زوم".

وتابع :"اعتذرت لإدارة النصر بسبب التزامي بعقد مع فريقي المكسيكي وكل شيء مؤجل بالنسبة لي لنهاية الموسم".

وأكمل :"عرض النصر كان كبير من الناحية المالية وأقدم لهم كل الاحترام والتقدير على طريقة التفاوض الرائعة والمميزة".

وكان النصر قد أعلن مؤخرًا رحيل الفرنسي رودي جارسيا عن تدريب الفريق وبدء البحث عن مدرب جديد.