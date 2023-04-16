قداس مع #صلاة_التراويح.. خطأ فادح على شاشة التلفزيون المصري

ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تداول صوراً لخطأ فادح وقعت فيه القناة الخامسة بالتلفزيون المصري.

وكُتب على الشاشة عبارة "قداس عيد القيامة المجيد للطائفة الإنجيلية" في حين أن البث كان لصلاة التراويح، لتنهال التعليقات الساخرة على الصور المتداولة.

من جهته، قال رئيس القناة الخامسة تعليقا على أزمة الصور المنتشرة للقناة، إن الخطأ وقع بالفعل، وإن الصور صحيحة، موضحا أن المسؤول عن هذا الخطأ هو مخرج القناة، وأن تحقيقا سيجري معه، وفق ما نقل موقع "القاهرة 24".

كما قررت رئيسة التلفزيون المصري نائلة فاروق، إيقاف مخرج القناة الخامسة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في وضع "استرابة" خاطئة على شاشة القناة.