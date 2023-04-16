ضبط لحوم ودواجن تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حائل

ضبطت الفرق الرقابية الميدانية في أمانة منطقة حائل، ممثلة في بلدية الشمال، محلات للبيع بالجملة للدواجن واللحوم والمواد الغذائية، والتي يتم تخزين اللحوم فيها بطرق غير صحية، استعداداً لتعبئتها وبيعها، إلى جانب ضبط عدد من الدواجن تظهر عليها علامات التلف والفساد ومجهولة المصدر .

جاء ذلك خلال حملة رقابية شاملة خلال شهر رمضان المبارك، استهدفت أماكن ومواقع البيع، والتي يتم استغلالها لتخزين وتجفيف المواد الغذائية في بيئة تفتقر لأدنى مقومات النظافة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع وجود تراكمات من المخلفات بشكل كبير، حيث تمت مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الأمانة لخصصة أعمال الرقابة على المنشآت التجارية لتحقيق مستهدف خصصة القطاع الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص لرفع معدل الامتثال لدى المنشآت التجارية لتحسين جودة الحياة، بعد تدشين مشروع تحسين الرقابة بالتعاقد مع شركة "TUV"، التي تنهج منهج رفع الوعي ونقل المعرفة بالاشتراطات البلدية لأصحاب المنشآت التجارية، تجنباً لإيقاع المخالفات أو العقوبات عليها، من خلال 30 مراقباً ومراقبة من ذوي الاختصاص والمؤهلين تأهيلاً عالياً للرقابة ونقل المعرفة، مع استخدامهم لوسائل التقنية الحديثة للرقابة وتنفيذ المهام الموكلة إليهم.