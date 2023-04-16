مؤشر “جودة البيانات الوظيفية” .. 13 جامعة تحتل المراتب الأولى بمستوى “متقدم”

احتلت 13 جامعة المراتب الأولى بمستوى "متقدم" في قياس أداء الأجهزة العامة ببناء مؤشر لجودة البيانات الوظيفية في الجهات الحكومية، والذي تصدره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وصنف التقييم مستويات نضج الجودة لـ ٥ مستويات هي مستوى "متميز" للجهة التي تحصل على ٤٠٠ درجة فأعلى، و"متقدم" للجهة التي تحصل على ٣٥٠ درجة فأعلى، دون أن تبلغ ال ٤٠٠ درجة، و"متطور" للجهة التي تحصل على ٢٥٠ درجة فأعلى، دون أن تبلغ ال ٣٥٠ درجة، و"ناشيء" للجهة التي تحصل على ١٠٠ درجة فأعلى، دون أن تبلغ ال ٢٥٠ درجة، ومستوى "أولي" للجهة التي تحصل على أقل من ١٠٠ درجة.

وفي التقييم للجامعات السعودية في "مجموعة التعليم والتدريب" لم تحصل أي جامعة على مستوى "متميز" في نضج الجودة، فيما حصلت ١٣ جامعة على مستوى "متقدم"، كان ترتيبها على النحو التالي: جامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك خالد، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الملك سعود، وجامعة بيشة، وجامعة المجمعة، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة الأمير عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة تبوك، وجامعة الباحة.

أما مستوى "متطور" فحصلت عليه ١٢ جامعة، هي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الجوف، وجامعة طيبة، وجامعة نجران جامعة أم القرى، والجامعة السعودية الإلكترونية، وجامعة جازان، وجامعة الحدود الشمالية، وجامعة القصيم وجامعة جدة، وجامعة الطائف جامعة حائل.

وحصل على مستوى "ناشئ" ٤ جامعات هي: جامعة شقراء، وجامعة الملك فيصل الجوية، وجامعة حفر الباطن وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.

اما مستوى "أولي" فحصلت عليه جامعة واحدة هي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.