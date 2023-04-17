هل يكون #عيد_الفطر السبت بسبب #كسوف_الشمس؟.. خبير فلكي يُجيب؟ (فيديو) #عاجل

رد عبد الله الخضيري، الرائي ومستشار المرصد الفلكي في جامعة المجمعة، حول ما يُثار بشأن تعذر رؤية هلال شوال يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل الجاري (29 رمضان)، بسبب حدوث كسوف الشمس، ما يجعل أول أيام عيد الفطر هو السبت وليس الجمعة.

وتشهد الكرة الأرضية، الخميس المقبل، حدوث كسوف الشمس الهجين، الذي سيكون مرئياً في العديد من المناطق في العالم، وكثر الجدل حول إمكانية تأثيره على رؤية الهلال.

وأكد «الخضيري» في تصريحات لقناة «الإخبارية» أن ما يتم تداوله حول أن الكسوف يحول دون رؤية الهلال غير صحيح.

وقال مستشار المرصد الفلكي: «الكلام عن أن الكسوف يحول دون الرؤية غير صحيح، وليس له علاقة علمية».

وأضاف: «هناك من يسعى لتحقيق معيار معين بشأن عدم الرؤية، فيقول إن الكسوف عائق لرؤية الهلال، وهذا أمر غير وارد من الناحية العلمية والتطبيقية على حد سواء».

وكان الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، قد تطرق إلى حالة الجدل المثارة حالياً حول موعد عيد الفطر المبارك، وسط حالة من التباين بين عدة جهات وخبراء حول إذا ما كان الجمعة أم السبت.

وأعاد «الحصيني» تغريد توضيح كتبه قبل أيام، جاء نصه كالآتي:

الحسابات الفلكية تقول بأن شهر رمضان لهذا العام سيكون ناقصاً «29 يوماً». لكن في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، العمل يكون بتطابق الحسابات الفلكية مع الرؤية الشرعية، فإن شوهد الهلال بالعين المجردة أو بالتلسكوب يدخل الشهر شرعًا.

الجدير ذكره حسب الحسابات الفلكية، أنه من المتوقع وجود هلال شوال في الأفق مساء يوم الخميس 29 رمضان 1444هـ، ورؤية الهلال ممكنة - إن شاء الله – بشرطين:

1- صفاء الأجواء في مكان الترائي.

2- حجم الهلال ومدة بقاءه في الأفق.

وعليه متوقع أن تكون الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري هو أول أيام عيد الفطر حسب الحسابات الفلكية، والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي حسب مايردها حول ترائي الهلال.

وأثار مركز الفلك الدولي حالة كبيرة من الجدل بتصريحات، جاء فيها أن رؤية هلال شهر شوال «عيد الفطر 1444 هـ»، يوم الخميس 20 أبريل 2023م، غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، مشيراً إلى أنه «باعتماد رؤية الهلال شرطًا لبدء الشهر، يكون عيد الفطر يوم السبت 22 أبريل».

ودعت المحكمة العليا في السعودية، الجمعة الماضي، إلى تحري رؤية هلال شوال مساء يوم الخميس المقبل 20 أبريل. ورجت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بوساطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.