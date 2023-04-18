فيديو.. رجال الأمن يعثرون على طفل “تائه” عند #صحن_الطواف بـ”#المسجد_الحرام”

باحترافية شديدة تعاملت قوات أمن الحج والعمرة مع طفل فقد والديه عند صحن الطواف بالمسجد الحرام.

ووثقت قناة "العربية" المشهد، حيث لم يستغرق العثور على والد الطفل سوى 30 دقيقة فقط، إذ طلب أحد ضباط صحن الطواف بعض المعلومات من الطفل عن والده أو أحد من ذويه، بعد أن قام بتهدئته وطمأنته.

وتمكنت الجهات المختصة من التواصل مع والد الطفل، حيث تم إبلاغه بمكان تواجد طفله، وتم تسليم الطفل إلى والده.