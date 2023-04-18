بعد توقيف #الغنوشي.. السطات التونسية تمنع الاجتماعات في كل مقار #حركة_النهضة

قالت مصادر حزبية ورسمية إن السلطات التونسية منعت الاجتماعات في كل مقار «حركة النهضة».

وأضافت المصادر لـ«رويترز»: «قوات الشرطة أغلقت مقر اجتماعات (جبهة الخلاص)»، وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي للرئيس قيس سعيد.

وأوضح مسؤولون من «حركة النهضة» التونسية للوكالة: «قوات الشرطة داهمت المقر الرئيسي للحزب في العاصمة تونس، وبدأت إخلاءه وتفتيشه، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إلقاء القبض على زعيم الحزب راشد الغنوشي».

وقال رياض الشعيبي، القيادي في «حركة النهضة»: «الشرطة أظهرت إذنا قضائيا وبدأت إخلاء المقر من كل من فيه».

واعتقلت الشرطة التونسية، أمس الإثنين، زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي.

وداهمت الشرطة منزل الغنوشي وفتشته، قبل أن تقتاده إلى ما وصفته «حركة النهضة» بأنه «وجهة مجهولة».