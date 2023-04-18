وقف أهلها للإفطار ونسوها… #فيديو يوثق لحظة العثور على «طفلة طريق الدمام الرياض»

تداول مغردون عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو، يظهر لحظة العثور على الطفلة التي نسيها أهلها على طريق «الدمام-الرياض» السريع.

وقبل يومين، ‏عثرت القوات الخاصة لأمن الطرق في المنطقة الشرقية على طفلة نسيها ذويها على طريق «الدمام_الرياض» السريع.

وذكر «أمن الطرق» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن قواته في المنطقة الشرقية «عثرت على طفلة فُقِدت بعد نسيانها من ذويها، إثر توقفهم على طريق (الدمام - الرياض السريع)، وتم تسليمها لهم، وهي بصحة جيدة ولله الحمد».

وبحسب معلقون على مقطع الفيديو، فأن أهل الطفلة توقفوا على أحد جوانب الطريق لتناول الإفطار، وغادروا دون أن يلحظوا أن الطفلة لم تركب معهم مركبتهم.