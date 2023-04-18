النفط ينخفض بفعل رفع محتمل لأسعار #الفائدة_الأمريكية

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني، اليوم الثلاثاء، بعد أن أخفقت بيانات اقتصادية متفائلة من الصين في تحويل التركيز عن رفع محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية، وكذلك بسبب قلق أوسع إزاء توقعات النمو.

وتعرض النفط لضغوط جراء اتخاذ حكومة العراق الاتحادية وحكومة إقليم كردستان خطوة نحو استئناف صادرات النفط الشمالية من ميناء جيهان التركي بعد توقفها الشهر الماضي.

وانخفض خام برنت 33 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 84.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش متخليا عن مكاسب سابقة، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 80.46 دولار للبرميل.