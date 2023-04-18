في #الرياض.. مداهمة وكر لتصنيع عسل مغشوش وخمور داخل دورات المياه (فيديو) #عاجل

داهمت إدارة الرقابة الميدانية بوزراة التجارة، وكراً لصناعة العسل المغشوش، داخل إحدى الاستراحات في محافظة المزاحمية غربي الرياض.

وبحسب تقرير مصور نشرته قناة «الإخبارية»، كان المسؤولون عن المكان يستخدمون مواداً مجهولة المصدر لصناعة «عسل مغشوش» وتوزيعه في الاسواق على أنه عسل طبيعي.

وضبطت عناصر إدارة الرقابة الميدانية بوزارة التجارة 29 جالون «شيره» مجهولة المصدر.

وقال محمد الشهري، مدير الحملة الأمنية في وزارة التجارة، إنه توافرت معلومات للوزارة بشأن وحجود عسل مغشوش في الاسواق يباع على أنه طبيعي.

وأضاف: «تم الرصد والتحري والمتابعة، حتى التوصل إلى أن هذه الاستراحة هي المعمل، وتتم إدارتها على يد وافد، وبعد أخذ إذن من النيابة، تمت مداهمة المكان في محافظة المزاحمية، وضبط الشيرة التي تسوق على أنها عسل».

وإلى جانب العسل المغشوش، يشهد المكان تصنيع خمور في دورات المياه. وقال «الشهري»: «وجدنا خميرة فورية ومواد وإسطوانات لتصنيع مشروب كحولي».