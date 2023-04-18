جولات رقابية للتأكد من التزام المحال التجارية بالتخفيضات

كثفت الفرق الرقابية التابعة لأفرع وزارة التجارة، جولاتها التفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية، للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات، تزامناً مع قرب عيد الفطر المبارك.

وضمن خططها الموسمية لشهر رمضان المبارك 1444ه، نفذت الفروع آلاف الجولات الرقابية والتفتيشية على الأسواق، لمتابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

وباشرت الفروع مئات البلاغات، نتج عنها وعن الجوالات الرقابية، إصدار العديد من المخالفات على عدد من المنشآت المخالفة.

‏‎ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.