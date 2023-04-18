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#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان 1444هـ
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الأخبار المحلية
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان 1444هـ
18 أبريل 2023
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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان 1444هـ
صحيفة الوئام الالكترونية
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