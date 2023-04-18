ريال_مدريد يكرر فوزه على #تشيلسي بثنائية ويتأهل لنصف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على حساب نظيره فريق الكرة الأول بنادي تشيلسي، عقب الفوز بثنائية نظيفة دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، في إطار إياب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة الإنجليزية لندن.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز ذهابا على تشيلسي بنتيجة (2-0) سجلهما "كريم بنزيما، ماركو أسينسيو"، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل الفريق الملكي.

شهدت الدقائق الأولى من عمر المباراة تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فريق ريال مدريد في منتصف الملعب.

وعقب مرور 10 دقائق شهد شوط اللقاء الأول استحواذ متبادل على الكرة بين أقدام لاعبي الفريقين في منتصف الملعب، ولكن دون خطورة على كلا المرميين.

ثم فرض لاعبو تشيلسي الاستحواذ الأكبر بحثًا عن هدف أول مبكر في المباراة، ولم يتمكن اي فريق من خطف أي أهداف.

وفي الوقت الإضافي بالدقيقة 45+1 شهدت كرة عرضية من جهة اليمين من ريس جيمس وصلت إلى مارك كوكوريا المتمركز على حدود منطقة الــ 6 ياردات جهة اليسار فسدد الأخير كرة أبعدها تيبو كورتوا من يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

وفي شوط اللقاء الثاني افتتح رودريجو سيلفا التهديف لصالح ريال مدريد بهدف في الدقيقة 58، رودريجو مر من جهة اليمين ثم أرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء وصلت إلى فينيسيوس جونيور يسار منطقة الجزاء فمرر الاخير كرة عرضية قابلها رودريجو بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

ثم شهدت المباراة محاولات من لاعبي فريق تشيلسي لتسجيل هدف التعادل ولكنها لم ترتق إلى مستوى الخطورة.

ثم ضاعف ريال مدريد النتيجة لصالح ريال مدريد بهدف ثاني في الدقيقة 80 والذي سجله رودريجو سيلفا، عقب كرة عرضية من فينيسوس جونيور من جهة اليسار استلمها فالفيردي بشكل رائع على حدود منطقة الجزاء ثم انطلق مراوغا لدفاعات تشيلسي ومرر كرة إلى رودريجو المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات والذي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة لمنتصف المرمى الخالي.

وينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد برباعية نظيفة دون رد "مجموع مباراتي الذهاب والإياب" ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بنظيره فريق تشيلسي.