بينهم امرأتين.. “#الأمن_العام”: القبض على 3 مقيمين امتهنوا التسول بـ”#الباحة” (#فيديو)

أعلن الأمن العام عن 3 مقيمين يمارسون التسول في منطقة الباحة.

وأوضح "الأمن العام" في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر" أنه تم ضبط مواطنة قامت بالتسول بشكل مباشر أمام أحد المساجد، كما تم ضبط مقيمة من الجنسية الأردنية قامت بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

وأضاف أنه قد تم أيضا ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر.

وأهاب الأمن العام بالجميع الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.