الذهب يتراجع بفعل ارتفاع عائدات السندات وتوقعات #الفائدة_الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب، أكثر من واحد بالمئة، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الأمريكية وصعود الدولار مع رهان بعض المستثمرين على أن وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لدورة رفع أسعار الفائدة سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 1974.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1026 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 1984.90 دولار.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في شهر واحد، لتنتشل الدولار بشكل أكبر بعيدا عن أدنى مستوياته في عام، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.9 بالمئة إلى 24.73 دولارا للأوقية، كما انخفض البلاتين بالنسبة نفسها إلى 1062.46 دولار وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1598.45 دولار.