بائع ذهب يحذر من هذه الأنواع.. ويوجه نصائح لتجنب الخسائر عند البيع

سجّلت أسواق الذهب في منطقة الباحة انتعاشاً وحركةً شرائيةً مُرتفعةً مع حلول عيد الفطر المبارك، وإقامة احتفالات الزواج خلال إجازة العيد.

ويُعد الذهب من المعادن الثمينة ذات القيمة المُرتفعة وأحد أهم أدوات الزينة للنساء ، ويقبل بعض أفراد المجتمع على شرائه مع قرب مناسبات الأعياد بشكل ملحوظ، ما ساعد في ارتفاع أسعاره خلال الفترة الحالية.

وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية على محال ومعارض الذهب في مدينة الباحة التي تشهد إقبالاً على الشراء من قبل السيدات، ومن الشباب المقبلين على الزواج، قدم بعض الباعة وأصحاب المعارض نصائح متعددة للراغبين في الشراء.

وتصح البائع عيسى بن علي بالابتعاد عن شراء الذهب المشغول كثيراً والذهب الملون، لأنهما عند الحاجة للبيع يكون فيه خسارة ويفقد قيمته الشرائية، ولا يعوض ولو بجزء يسير من المبلغ المدفوع، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية معرفة ثمن جرام الذهب وعياره قبل الشراء، وملاحظة كتابة رقم العيار ونوعه على القطع الذهبية.

وكشف أن أفضل أنواع الذهب هو «عيار 24» لنقائه، يليه «عيار 22»، في حين يُعد «عيار 18» الأقل جودةً لكثرة الشوائب فيه، لافتاً إلى أن الطلب في الأسواق حالياً يزداد على «عيار 21».

وشدد على أهمية ألا ينخدع المشتري بثقل قطعة الذهب ،فعيار الذهب أهم من ثقله.

واختتم بقوله: «عمليات شراء الذهب شهدت ارتفاعاً مع اقتراب العيد، وميل الجنسيات العربية والآسيوية لشراء واقتناء الذهب السعودي قبل فترات الإجازات وسفرهم لأوطانهم».