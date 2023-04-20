فلسطين: توسع #الاستيطان_الإسرائيلي حرب مفتوحة على شعبنا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية توسع الاستيطان الإسرائيلي الاستعماري بأشكاله كافة في أرض دولة فلسطين، و اعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين وأرضهم ومواشيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومحالهم التجارية ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة.

وعدّت الوزارة الفلسطينية في بيان لها اليوم، التصعيد الحاصل تخريباً إسرائيلياً متعمداً لأي فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض، واستخفافاً بالمواقف والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان، وتطالب بوقفه فوراً، موضحةً أنها حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وذكرت أن غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334 يشجع دولة الاحتلال على تصعيد الاستيطان، باعتباره أبشع أشكال العدوان والجرائم التي تنسف أسس ومرتكزات عملية السلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع.