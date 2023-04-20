أخبار دوليّة

#فلسطين: توسع #الاستيطان_الإسرائيلي حرب مفتوحة على شعبنا

20 أبريل 2023 · < 1 minute
الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية توسع الاستيطان الإسرائيلي الاستعماري بأشكاله كافة في أرض دولة فلسطين، و اعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين وأرضهم ومواشيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومحالهم التجارية ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة.

وعدّت الوزارة الفلسطينية في بيان لها اليوم، التصعيد الحاصل تخريباً إسرائيلياً متعمداً لأي فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض، واستخفافاً بالمواقف والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان، وتطالب بوقفه فوراً، موضحةً أنها حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وذكرت أن غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334 يشجع دولة الاحتلال على تصعيد الاستيطان، باعتباره أبشع أشكال العدوان والجرائم التي تنسف أسس ومرتكزات عملية السلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع.