لجنة_الكفاءة_المالية تعلن موعد سداد الالتزامات المالية للأندية

أعلنت لجنة الكفاءة المالية، مواعيد سداد المستحقات المالية على أندية دوري روشن وأندية دوري يلو لأندية الدرجة الاولى.

وترتبط هذه المستحقات بالحصول على شهادة الكفاءة المالية لدخول الميركاتو الصيفي المقبل للموسم الجديد 2023-2024.

وجاء بيان لجنة الكفاءة المالية، مشددا على ضرورة سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة على الأندية حتى 31 مارس/آذار 2023.

وأضاف "الالتزامات التي لم تسدد حتى تاريخ 31 مارس الماضي في حال أصبحت قضايا بعد هذا التاريخ، على النادي سدادها، ما لم يكن هناك حكم نهائي صادر في القضية قبل إصدار الشهادة".

وتابع "يجب سداد الرواتب حتى 30 أبريل الجاري، على أن يكون آخر موعد لسداد الالتزامات المالية والرواتب، قبل 10 أيام من إغلاق باب الانتقالات المقبلة".

وختم بالبند الخامس موضحا "المطالبات بين الأندية أو للأشخاص على الأندية، يجب تقديمها للجنة قبل 31 مايو المقبل، على البريد الخاص للمطالبات".