تعذر رؤية #هلال_شوال في الطائف بسبب الأحوال الجوية

تعذرت رؤية هلال شهر شوال، في المرصد الفلكي الواقع بقرية المجاردة التابعة لمركز ثقيف بمحافظة الطائف، بسبب الأحوال الجوية.

ويترقب السعوديون، رؤية هلال شهر شوال، في عدد من مراصد المملكة، من أبرزها مرصدي تمير، وسدير.

و وصلت منذ قليل، اللجان الشرعية، إلى مراكز الترائي والرصد في مختلف مناطق المملكة؛ استعدادًا لتحري هلال شهر شوال.

ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.