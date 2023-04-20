رسميا.. إلغاء قرار خصم 15 نقطة من رصيد #يوفنتوس بشكل مؤقت

قررت لجنة الضمان الأولمبية الإيطالية، إلغاء عقوبة نادى يوفنتوس، بخصم 15 نقطة من رصيده فى الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي 2022 - 2023، بعد الاستئناف الذى تقدم به النادى بعد اتهامه فى قضية تحقيق مكاسب رأسمالية وهمية.

وفى ضوء قرار المحكمة الأولمبية، يستعيد يوفنتوس الـ 15 نقطة، التى تم خصمها من رصيده فى الدوري الإيطالي بشكل مؤقت.

وهناك 30 يومًا لجلسة استماع جديدة في محكمة الاستئناف الفيدرالية، في حال كانت العقوبة الغرامة فقط، يمكن إغلاق القضية بحلول مايو أما إذا كان هناك عقوبة جديدة ، في غضون 30 يومًا (نهاية يونيو) فسيكون امام يوفنتوس استئناف جديد أمام محكمة الضمان الأولمبية ، والذي سيكون أمامها 60 يومًا (أغسطس) لتحديد جلسة استماع جديدة.

وتم تبرئة بافيل نيدفيد ، وباولو جاليمبرتي ، وآسيا غراتزيولي - فينيير ، وكايتلين ماري هيوز ، ودانييلا ماريلونجو ، وفرانشيسكو رونكاليو.

ورُفض دعاوى الاستئناف المقدمة من أنييلي وباراتشي وتشيروبيني وأريفابيني ، لذلك سيتم تعليق إيقافهم مؤقتًا انتظارًا لمحاكمة جديدة.