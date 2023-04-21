كارثة تهز الكرة العالمية.. استقالة مسئول #توتنهام بعد ثبوت تورطه في قضية #يوفنتوس

استقال فابيو باراتشي من منصب المدير الإداري لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي، حسب ما أعلنه النادي رسميا عبر موقعه الرسمي.

وجاءت استقالة باراتشي بعد رفض الاستئناف الذي تقدم به ضد عقوبة إيقافه من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لمدة 30 شهرا عن ممارسة أنشطة محددة في كرة القدم، وهي العقوبة التي أقر الاتحاد الدولي (فيفا) بتطبيقها عليه في أي مكان بالعالم.

وذكر توتنهام في بيان: "مع استمرار الجدل حول نطاق ومدة الإيقاف، فإن العقوبة الحالية المطبقة في جميع أنحاء العالم تمنع فابيو من أداء واجباته كمدير إداري لكرة القدم لدينا."

وأضاف النادي :"بالتالي، اتخذ فابيو قرارا بالاستقالة من منصبه في النادي ليرحل على الفور ويصب تركيزه على وضعه القانوني فيما يتعلق بقرارات الاتحاد الإيطالي والفيفا."

وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام :"شكل هذا وقتا عصيبا بالنسبة لفابيو وعائلته. أردنا أن نضمن اتخاذ الإجراءات الصحيحة. فابيو رجل يعيش ويتنفس كرة القدم- ونتمنى له التوفيق."

وكان باراتشي، الذي تولى منصبه في توتنهام في صيف عام 2021، قد عوقب بالإيقاف لمدة عامين ونصف العام عن العمل في إيطاليا، وذلك طبقا لقرار من محكمة الاستئناف بالاتحاد الإيطالي أصدرته في يناير، بداعي تورطه في مخالفات مالية لناديه السابق يوفنتوس، ضمن القضية التي أسفرت عن خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري.

وتقدم باراتشي باستئناف، لكن الفيفا قرر في مارس الماضي توسيع نطاق العقوبة لتطبق عليه في مختلف أنحاء العالم، وقد حصل باراتشي على أجازة فورية من مهامه في توتنهام في 31 مارس، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وعقدت أمس الأول الأربعاء جلسة استئناف في اللجنة الأولمبية الإيطالية أمام مجلس الضمان الرياضي الإيطالي.

وتقبل المجلس الاستئناف المقدم من يوفنتوس ضد عقوبة خصم نقاط من رصيده ووجه بإجراء محاكمة جديدة.

كذلك تم قبول طلبات الاستئناف المقدمة من بافل نيدفيد وباولو جاريمبرتي وإنريكو فيلانو ضد الاتهامات الموجهة لهم في القضية، بينما جرى رفض طلبات الاستئناف المقدمة من باراتشي وأندريا أنييلي وفيدريكو تشيروبيني.