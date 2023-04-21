أرسنال يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع #ساوثهامبتون في #الدوري_الإنجليزي

فشل أرسنال في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعدما حسم التعادل الإيجابي 3-3، مباراته ضد ساوثهامبتون، في المواجهة التي أقيمت في افتتاح الجولة الـ32 من البريمرليج، على ملعب الإمارات

نجح اللاعب الأرجنتيني ألكاراز، في مباغتة أرسنال بهدف مبكر جدًا في الثانية 27، بعد خطأ فادح من الحارس رامسديل.

وعزز ثيو والكوت لاعب الجانرز السابق النتيجة لمصلحة ساوثهامبتون بالدقيقة 14 بعد تمريرة حريرية من محمد اليونسي.

بعدها كثف المدفعجية هجماتهم لخطف هدف تقليص الفارق في الشوط الأول، وكان لهم ما أرادوا في الدقيقة 20 حين مرر ساكا عرضية على طبق من ذهب لمارتينللي الذي لم يتردد في وضعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني هاجم أرسنال بكل قوة لتسجيل هدف التعادل، إلا أن دفاع ساوثهامبتون كان في الموعد.

وبحلول الدقيقة 66 سجل دوبي شاليتا تشار الهدف الثالث للضيوف من رأسية سكنت شباك رامسديل.

قبل أن ينجح النرويجي مارتن أوديجارد في تسجيل الهدف الثاني وتقليص النتيجة في الدقيقة 88.

ولم تستسلم كتيبة ميكيل أرتيتا للهزيمة، حيث نجح بوكايو ساكا من خطف هدف التعادل القاتل بالدقيقة 90 من عمر المباراة.

لتنتهي المباراة بتعثر ثالث على التوالي لمتصدر الدوري الإنجليزي، بعد التعادل 2-2 مع ليفربول، وويست هام يونايتد بنفس النتيجة.

بتلك التعادل واصل أرسنال نزيف النقاط، وأضاف نقطة إلى رصيده ليصبح 75 علي قمة البريمرليج، فيما ارتفع رصيد ساوثهامبتون للنقطة 24، في المرتبة الأخيرة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.