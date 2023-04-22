أطفال ورُضع وسيدات بالعلم الوطني.. لقطات من داخل سفينة السعوديين العائدين من #السودان (فيديو) #عاجل

أظهرت لقطات من داخل السفينة التي نقلت 50 مواطناً سعودياً وغير سعودي من السودان إلى جدة، وجود أطفال ورُضع وسيدات من بين العائدين.

وظهر العائدون في مقاطع فيديو نشرتها قناتا «الإخبارية» و«العربية»، وهم يحملون العلم الوطني، وسط سعادة عارمة بعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

ووصلت الدفعة الأولى من السعوديين ورعايا بعض الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة، قادمين بحراً من السودان.

ويُنتظر قدوم 4 سفن أخرى قادمة من السودان إلى جدة، وعلى متنها 108 أشخاص من 11 دولة.

وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم، بدء ترتيب «إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة».

وأوضحت «الخارجية» أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان.

فيديو | لقطات وصول الدفعة الأولى لمواطنين ورعايا الدول قادمين من السودان#الإخبارية pic.twitter.com/ecrhfJMfKu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 22, 2023