على متنها طاقم «الطائرة المُستهدَفة».. وصول ثاني سفن العائدين من #السودان

وصلت إلى ميناء قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة قبل قليل، السفينة الثانية التي تقل العائدين من السودان، وعلى متنها مواطنين سعوديين وعدداً من رعايا الدول الصديقة والشقيقة.

وبحسب مراسل قناة «الإخبارية»، من بين العائدين طاقم الطائرة السعودية التي استُهدفت في مطار الخرطوم مع بداية الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقبل نحو ساعة، وصلت السفينة التي تقل الدفعة الأولى من السعوديين ورعايا بعض الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة، قادمين من السودان، وحملت على متنها 50 شخصاً.

وبحسب ما أعلنه السفير السعودي في السودان، يُنتظر وصول 4 سفن أخرى على متنها 108 أشخاص من 11 دولة، ليكون العدد بذلك 158 شخصاً.

وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم، بدء ترتيب «إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة».

وأوضحت «الخارجية» أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان.