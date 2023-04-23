حميدتي: ملتزمون بحماية المدنيين وإجلاء المواطنين ورعايا الدول

أعلن محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع في السودان، التزامه بكافة القوانين المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني.

وقال قائد قوات الدعم السريع الملقب بـ"حميدتي" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "تبادلت وجهات النظر اليوم مع وزير الخارجية الإيطالي، السيد أنطونيو تاياني‎ حول تطورات الأزمة التي تشهدها بلادنا".

وأضاف: "أعرب تاياني عن تقديره لجهود قوات الدعم السريع في إجلاء عدد من البعثات الدبلوماسية، وهو يتطلع إلى مزيد من التنسيق لإجلاء رعايا بلاده والبلدان الاخرى خلال الهدنة المعلنة الآن".

وواصل: "نؤكد التزامنا بالقانون الدولي الإنساني وكافة القوانين المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب".

واختتم بقوله: "أننا لن نتوانى عن تقديم التسهيلات اللازمة لتأمين عبور آمن للمواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى وجهاتهم المختلفة".