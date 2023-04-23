توقيف نائب أردني في #إسرائيل بتهمة تهريب أسلحة وذهب

أكدت وزارة الخارجية الأردنية صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت حول توقيف نائب أردني في إسرائيل.

وقال الناطق باسم الوزارة، سنان المجالي، في تصريحات لشبكة "بي بي سي"، إن إسرائيل اعتقلت النائب بتهمة محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب، دون أن يكشف عن اسمه.

كما لم يوضح ما إذا كانت عملية توقيف النائب قد تمت بعد خروجه من الأردن، أو قبل محاولته العودة إليه.

وتناقلت حسابات إسرائيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي أنباء، مفادها أن السلطات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر الملك الحسين "اللنبي"، في مركبة يملكها نائب أردني، إلى الضفة الغربية المحتلة.