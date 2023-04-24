فيديو.. تصاعد أعمدة الدخان في محيط سفارة #الكويت جراء الاشتباكات بين “#الدعم_السريع” و الجيش السوداني

نشرت قناة "العربية" مقاطع مصورة تظهر تصاعد أعمدة الدخان بالقرب من سفارة الكويت بالعاصمة السودانية الخرطوم جراء الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

يشار إلى أن هذا القتال بين الجيش الذي يترأسه عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع الذي يقوده محمد حمدان دقلو، اندلع في الخرطوم وأجزاء أخرى من البلاد في 15 أبريل، بعد أربع سنوات من الإطاحة بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية عام 2019.