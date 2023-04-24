مثل الأفلام.. سجين فار من معتقل #كوبر في #السودان يحاول فك قيوده بمطرقة (فيديو)

تداول مغردون مقطع فيديو لسجين فار من معتقل «كوبر» في العاصمة السودانية الخرطوم، على وقع الاشتباكات المسلحة الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع هناك.

وظهر السجين في مقطع الفيديو جالساً على الأرض، دون أن يظهر وجهه، ويساعده شخص آخر في فك قيوده عن طريق الطرق عليها بواسطة مطرقة صغيرة.

وعلى مدار الأيام الماضية، شهد محيط سجن «كوبر» الشهير في العاصمة السودانية الخرطوم، اشتباكات مسلحة قوية.

وأُطلق سراح العديد من السجناء، من داخل السجن الذي يضم أبرز القادة السابقين في نظام عمر البشير، ومن ضمنهم الرئيس المعزول نفسه، وذلك جراء نقص المياه.

ورغم تردد أنباء بشأن فرار «البشير» وأركان نظامه من السجن، قالت مصادر لقناة «العربية» إنه «رغم إطلاق سراح عدد من السجناء، إلا أن السجناء السياسيين في (كوبر) ما زالوا قيد الاحتجاز».

وتعرضت عدة سجون بالخرطوم إلى هجمات سابقة وفرار معتقلين، خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش منذ الأسبوع الماضي.

وفر عدد من نزلاء سجن «سوبا» جنوب العاصمة، أمس الأول، بعد إطلاق سراحهم من قبل قوات الدعم السريع، وفق ما أكد عدد منهم في مقاطع مصورة انتشرت بين السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تعرض سجن «الهدى» في الخرطوم بري، قبل يومين، لهجمات وفرار مساجين.