«فقير قذر»… نجل #ترامب يثير غضب السودانيين بتغريدة مسيئة

أثار نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دونالد ترمب جونيور، حالة كبيرة من الغضب لدى السودانيين، بعد أن وصف بلادهم بأوصاف مسيئة.

وكتب «ترامب الابن» عبر حسابه الرسمي في «تويتر» منتقداً سياسة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وطريقة إجلائه موظفي السفارة الأمريكية: «ترك جو بايدن للتو 16 ألف أمريكي آخرين في بلد فقير قذر مزقته الحرب وسحب طاقم السفارة في البداية.. يا له من أمر مشين».

ومساء الأحد، أعلن «بايدن» أن القوات الأمريكية نفذت عملية لإخراج موظفين حكوميين من السفارة في الخرطوم، مشيراً إلى أن جيبوتي وإثيوبيا والسعودية ساعدت في هذه العملية.