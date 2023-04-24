واشنطن ترسل قطعًا بحرية للمساعدة في إجلاء الأمريكيين من #السودان

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في مقابلة مع محطة (إم.إس.إن.بي.ٍسي) اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تعد لإرسال قطع من الأسطول الأمريكي لمساعدة رعاياها الذين يرغبون في مغادرة السودان.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد إجلاء جميع الدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم العاملين في السفارة الأمريكية في العاصمة السودانية، يوم السبت 22 أبريل، من الخرطوم، وفقًا لموقع البيت الأبيض الإلكتروني.

وجاء في البيان: "بناء على أوامر مني، نفذ الجيش الأمريكي عملية لإخراج موظفي الحكومة الأمريكية من الخرطوم، أنا ممتن لمهارة أفراد جيشنا غير المسبوقة الذين نجحوا في نقلهم إلى بر الأمان".

وأضاف: "أشكر جيبوتي وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية، الذين أدوا دورًا حاسمًا في نجاح عمليتنا".