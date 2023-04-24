صورة.. ظهور #ميسي في شوارع #برشلونة يخطف الأنظار

رصدت عدسات الصحفيين فيديو لليونيل ميسي وهو يستقل دراجة ويتجول في شوارع برشلونة ومن ثم يعود لمنزله مرة أخرى، وذلك بعد عودته للمدينة الإسبانية لقضاء عطلته

وعاد ليونيل ميسي منذ أيام قليلة رفقة عائلته لمدينة برشلونة ومعه 15 حقيبة خاصة به ، الأمر الذي أثار الشكوك والتكهنات حول عودته بشكل رسمي لصفوف البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

وأشار روميرو إلى أن ميسي وصل إلى برشلونة أمس واللاعب بالفعل وافق على الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني، في ظل عدم ارتياحه بالتواجد في باريس سان جيرمان.

وأكد أن الأيام المقبلة سيكون هناك تطورات خاصة بفكرة الإعلان عن عودة ليونيل ميسي إلى صفوف برشلونة مرة أخرى، في ظل أهمية النجم الأرجنتيني بالنسبة لتشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة وكذلك خوان لابورتا رئيس النادي