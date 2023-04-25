في شحنة رُمان.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 12.7 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر (صور وفيديو) #عاجل

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (12,729,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة فاكهة الرمان، عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأوضح الرائد الحازمي أنه تم القبض على مستقبلي هذه الشحنة في محافظة جدة، وهم (4) أشخاص: مقيمان من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسيتين السورية واليمنية.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.