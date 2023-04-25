ريال_مدريد يسقط برباعية أمام #جيرونا

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع بين فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق جيرونا، في بطولة الدوري الإسباني، بهزيمة الفريق الملكي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

والتقى نادي ريال مدريد بنظيره فريق جيرونا ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من عمر بطولة الدوري الإسباني.

افتتح التسجيل لمصلحة نادي جيرونا اللاعب فالنتين كاستيلانوس في الدقيقة 12 من بداية اللقاء، ثم أضاف فالنتين كاستيلانوس الهدف الثاني في الدقيقة 24، قبل أن يسجل فينيسيوس جونيور الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 34 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من ماركو أسينسيو.

وفي الشوط الثاني، تمكن فالنتين كاستيلانوس من تسجيل الهدف الثالث لمصلحة جيرونا في الدقيقة 46، قبل أن يسجل فالنتين كاستيلانوس الهدف الرابع في الدقيقة 62، قبل أن يسجل لوكاس فاسكيز هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة 85 بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور.

وبهذا الفوز، ارتقع رصيد جيرونا عند النقطة 41، يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين يظل ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 65 نقطة.