الخريطة الكاملة لقائمة أجانب #الاتحاد الموسم المقبل.. مفاجآت بالجملة

كشفت تقارير صحفية اليوم أن إدارة نادى الاتحاد استقرت على قائمة الأجانب في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن الإدارة تفضل تأجيل الأمور المتعلقة بتجديد عقود اللاعبين إلى نهاية الموسم الحالى، وترك الخيار بصورة كاملة للجهاز الفنى.

وأضافت أن صناع القرار بالنادى قرروا الإبقاء على 5 لاعبين هم أحمد حجازى وطارق حامد ورومارينيو وإيجور كورونادو ومارسيلو جروهى فى الموسم المقبل.

وزعمت أن يكون الأنجولى هيلدر كوستا أول الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الحالى، حيث لم يتم تفعيل بند الشراء فى عقد إعارته من ليدز يونايتد الإنجليزى.

وتابعت سيتم تحديد مصير البرازيلي برونو هنريكي، الذي ينتهي عقده في صيف العام الحالي، من قبل الجهاز الفني في نهاية الموسم.